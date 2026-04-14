Il cantante ha ricevuto circa 10 milioni di dollari per partecipare al Festival musicale. Durante l’evento, ha eseguito una performance in pantaloncini e con un laptop, attirando l’attenzione dei presenti e dei media. Le immagini della sua esibizione sono state condivise ampiamente online, facendo il giro del mondo. Si tratta della prima volta che si esibisce al Coachella, il celebre festival che si svolge ogni anno a Indio, in California.

H anno fatto il giro del mondo le immagini di Justin Bieber che per la prima volta si è esibito al Coachella, il tradizionale Festival musicale che ogni anno si tiene a Indio, in California. A supportarlo, anche il figlio Jack e la moglie Hailey Bieber, che su Instagram ha condiviso foto e brevi video dello scorso weekend, all’insegna della musica e del divertimento. Hailey e Justin Bieber presto genitori: un tenero video per annunciare la gravidanza X Leggi anche › Il ritorno (a sorpresa) di Justin Bieber: fuori oggi il nuovo album di inediti “SWAG” Justin Bieber: perché la sua esibizione al Coachella ha fatto discutere. Non tutto, però, è stato lineare come sembrerebbe.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il cantante avrebbe intascato 10 milioni di dollari per partecipare al Festival. Ma la sua esibizione in pantaloncini e laptop non è stata esattamente all'altezza, anzi

Sanremo 2026, salta l’ospitata di Vincenzo Schettini al Festival: avrebbe dovuto partecipare staseraIl professore avrebbe dovuto partecipare nella serata di venerdì, ma nelle ultime ore è arrivato il passo indietro del diretto interessato.

Dopo l'esibizione con la sua "Stella stellina", dedicata a una bambina vittima del conflitto, il cantante ha denunciato il silenzio che circonda la tragedia mediorientale(askanews) — «Oggi gli adulti fanno molto più rumore dei bambini, lo trovo preoccupante.