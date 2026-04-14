Il bar dei I Cesaroni chiude proprio ora | cambia volto lo storico locale della Garbatella

Il bar dei I Cesaroni, noto punto di riferimento nella Garbatella, chiude le sue porte dopo quasi vent’anni di attività. Lo storico locale, reso celebre dalla fiction italiana, sta per essere ristrutturato e trasformato in un ristorante. La chiusura segna la fine di un’epoca per il locale che ha rappresentato un punto di aggregazione per molti anni nel quartiere. La gestione attuale cesserà la propria attività nelle prossime settimane.

Dopo quasi vent’anni, uno dei luoghi simbolo della fiction italiana cambia identità. Il celebre bar dei I Cesaroni, situato nel cuore della Garbatella, si prepara a chiudere la sua storica gestione per trasformarsi in un ristorante con una nuova anima. A segnare il passaggio è stato un messaggio comparso sulla serranda del locale in piazza Giovanni da Triora: “Prossima apertura, nuova gestione”. Una scritta semplice, ma sufficiente a sancire la fine di un’epoca per un luogo diventato negli anni meta di fan, curiosi e residenti. La chiusura è legata a una scelta personale: il titolare storico ha deciso di fermarsi dopo il pensionamento. Come...🔗 Leggi su Funweek.it Il bar dei I Cesaroni chiude (proprio ora): a pochi giorni dal ritorno in tv cambia volto lo storico locale della GarbatellaDopo quasi vent’anni, uno dei luoghi simbolo della fiction italiana cambia identità. «Io alle 20:30 sono già a letto». La battuta di Cristiana Capotondi racchiude in poche parole la frustrazione di tanti spettatori che, davanti alla tv, attendono invano l’inizio de I Cesaroni, mentre la prima serata di Canale 5 continua a slittare. Nelle ultime settima - facebook.com facebook Il bar dei Cesaroni chiude e diventa un ristorante, addio allo storico set della Garbatella x.com