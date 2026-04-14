Identificazioni complicate I violenti incappucciati protetti dal resto del corteo

Durante un corteo, alcuni manifestanti incappucciati sono stati identificati con difficoltà, mentre altri membri del gruppo sono rimasti protetti dalla folla. Sui muri circostanti sono ancora visibili scritte offensive, minacce e insulti lasciati dai partecipanti. La presenza di manifestanti con il volto coperto ha complicato le operazioni di identificazione delle persone coinvolte, mentre le scritte sui muri sono rimaste intatte.

Alcune scritte, offese, minacce e insulti sono ancora lì. Sui muri che hanno fatto da tela, nel pomeriggio di domenica durante i ’blitz’ del corteo contro la realizzazione del MuBa, all’"arte" di vandali e facinorosi che hanno partecipato alla manifestazione che ha attraversato il quartiere San Donato arrivando fino al Pilastro (erano in trecento alla partenza e poco meno di un centinaio alla fine al parco Mitilini Moneta Stefanini). Sui tanti imbrattamenti, tra offese, ’A’ anarchiche e insulti al sindaco Matteo Lepore, alla sede di piazza Spadolini gli operatori sono già al lavoro ed entro la giornata di oggi i graffiti, che rimandano a "Pillo libero" e alla lotta contro la costruzione del Museo dei Bambini e delle Bambine, dovrebbero essere rimossi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Identificazioni complicate. I violenti incappucciati protetti dal resto del corteo Leggi anche: Corteo No Kings, il debutto del decreto Sicurezza: fermo preventivo, perquisizioni e identificazioni Askatasuna, Mario Giordano contro i manifestanti violenti a Torino: "Terroristi protetti da complici"Gli scontri alla manifestazione per il centro sociale Askatasuna a Torino continuano a tenere banco in Italia, tra attacchi e polemiche.