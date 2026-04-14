A Tor Vergata si svolge la quattordicesima edizione di Megatrends 2026, un evento dedicato a marketing, comunicazione e intelligenza artificiale. La manifestazione, che richiama professionisti e studenti, si concentra sulle novità e gli sviluppi più recenti in questi settori. Durante l’appuntamento vengono presentate attività formative, interventi e dibattiti relativi alle applicazioni pratiche e alle evoluzioni dell’intelligenza artificiale.

Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero Cosa: XIV edizione di MEGATRENDS, l’evento formativo su marketing, comunicazione e Intelligenza Artificiale. Dove e Quando: Università di Roma Tor Vergata (Aula TL), dal 16 al 18 aprile 2026. Perché: Un confronto tra accademia e top manager per superare le narrazioni semplificate sull’AI e analizzarne l’impatto reale nei processi aziendali. L’Intelligenza Artificiale ha smesso di essere una promessa del futuro per diventare l’infrastruttura del presente. Tuttavia, tra l’entusiasmo smisurato e i timori apocalittici, le aziende si trovano spesso a navigare in un mare di narrazioni polarizzate.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - IA oltre l’hype: a Tor Vergata torna Megatrends 2026

Roma: controlli a Tor Bella Monaca e Tor Vergata, 4 arresti, 2 denunce e sequestri di drogaProsegue senza sosta l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Frascati nel quartiere di Tor Bella Monaca e nelle...

100 giorni a “Ultimo 2026 – La favola per sempre”, il 4 luglio a Roma (Tor Vergata)ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE LUGLIO 2026 – ROMA, TOR VERGATA MENO 100 GIORNI AL LIVE RECORD IL TEAM MULTIDISCIPLINARE E LE PARTNERSHIP DEL...