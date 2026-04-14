I torti e le ragioni di Donald Trump

Negli ultimi giorni, Donald Trump ha rivolto critiche al Papa, attirando l'attenzione dei media. La sua presa di posizione ha suscitato discussioni tra osservatori e analisti, che hanno analizzato le sue dichiarazioni e le reazioni che ne sono seguite. Questa vicenda si inserisce in un contesto più ampio di tensioni tra l'ex presidente e le figure religiose, che continuano a influenzare il dibattito pubblico.

No, decisamente Donald Trump non ci aiuta (e nemmeno si aiuta) se si mette a sparare a palle incatenate contro il Papa. Il paradosso è che in questo modo il Presidente Usa rende più deboli le sue ragioni (che non sono affatto poche o fragili come ritengono i suoi odiatori ossessivi) e invece rende più forti i suoi nemici. Pure all'interno delle Mura Vaticane, le sortite scomposte di Trump rappresentano un balsamo, un ricostituente per i bergogliani, per l'area di Sant'Egidio, per la Cei di Zuppi, tutti mondi dai quali era lecito sperare che Papa Leone - pur senza strappi evidenti, senza smentire platealmente il predecessore, senza polemiche pubbliche - prendesse tuttavia le distanze.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - I torti e le ragioni di Donald Trump Le ragioni e i torti di The DonaldLa conduzione degli Stati Uniti da parte di Donald Trump è certamente un’anomalia in relazione al passato, includendo anche la sua prima presenza... Le ragioni di Giancarlo Giorgetti e i torti della Commissione europea. Scrive PolilloAlla sommessa richiesta di Giancarlo Giorgetti, che proponeva una deroga dal “Patto di stabilità”, nel caso in cui la crisi internazionale dovesse... Guerra Iran, attacchi «devastanti» contro Usa e Israele: la risposta di Teheran al discorso di Trump Avevamo scritto domenica mattina di Papa Leone XIV e del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Commentavamo le parole dure, inequivocabili, ma “alte” scelte dal pontefice per tornare a parlare della guerra, del momento geopolitico e dell’esigenza - d - facebook.com facebook Dopo l’attacco di Donald Trump al Papa, tanti sono stati gli interventi a difesa del Pontefice da parte del mondo politico italiano. “Trovo inaccettabili le parole del presidente Trump nei confronti del Santo padre. Il Papa è il capo della chiesa cattolica, ed è giusto x.com