I Templari italiani al fianco dei cavalieri americani contro l’uso politico dei simboli cristiani

Roma, 14 aprile 2026 – Recentemente si sono diffuse notizie di un fronte comune tra i Templari italiani e i cavalieri statunitensi, che si sono uniti per opporsi all’uso dei simboli cristiani a fini politici. Questa collaborazione si inserisce in un dibattito più ampio sulla rappresentazione religiosa e il suo impiego nel contesto pubblico e politico. Le due realtà hanno dichiarato di lavorare insieme per tutelare l’integrità dei simboli storici e religiosi.

Roma, 14 aprile 2026 – In merito alle recenti controversie internazionali riguardanti l’utilizzo di immagini sacre e cavalieri templari in contesti di propaganda politica, evidenziate in Italia da Dagospia, interviene con una nota ufficiale il Magister Mauro Giorgio Ferretti, presidente dell’Associazione Templari Oggi APS. La presa di posizione giunge a sostegno delle critiche sollevate dagli ordini templari d’oltreoceano, colpiti dall’uso improprio di simbologie millenarie per fini elettorali. Il Magister Giorgio Ferretti ha sottolineato come l’episodio sia solo l’ultimo di una lunga serie di abusi che vedono i simboli della cristianità svuotati del loro significato originario.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Templari a Milano: il ritorno dei cavalieri tra storia e verità giudiziariaMilano – La galleria Spazio Cobianchi, incastonata nel cuore di Milano, ospita attualmente una delle esposizioni più significative degli ultimi anni... Cavalieri, dame, spade medievali e antichi rituali. A Roma dilaga il fenomeno dei neo-templariPochi simboli a Roma sono iconici quanto un particolare della Villa Magistrale di Santa Maria del Priorato sull'Aventino.