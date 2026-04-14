In questa stagione, i mocassini si presentano con texture e atteggiamenti rinnovati, rendendoli particolarmente apprezzati. I modelli eleganti, infatti, si ammorbidiscono notevolmente rispetto alle versioni più rigide del passato, assumendo un aspetto più morbido e versatile. La scarpa, che un tempo rievocava uno stile più formale, ora si adegua a nuove tendenze senza perdere la sua raffinatezza.

E ffetto crespo. I mocassini eleganti in questa stagione si ammorbidiscono parecchio: la severa scarpa da collegiale prende una piega decisamente diversa. E a giovarne non è solo lo stile, ma anche la calzata, più morbida, più leggera, a prova di uniforme primaverile. Come abbinare i mocassini marroni per trasformare un classico in un protagonista contemporaneo di stagione X Leggi anche › Impossibile non amarli. I mocassini tornano a dettare tendenza e questa primavera si indossano così Per la Primavera Estate 2026 largo ai mocassini da donna arricciati in punta, in prima linea tra le tendenze. Dall’antesignano modello firmato The Row alle calzature low cost by Zara e H&M: per tutti la tomaia si increspa, e diventa così un dettaglio molto femminile.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I mocassini in questa stagione cambiano texture e atteggiamento. Il risultato? Altamente desiderabile

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Demna ha allungato i mocassini di Gucci giusto in tempo per questa primaveraE così arrivò la prima vera e propria sfilata del nuovo corso di Gucci, quello di Demna.

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