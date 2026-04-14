I dubbi sul record di Gout Gout che a 18 anni è più veloce di Bolt | Questa roba è chiaramente falsa | Video

Un giovane atleta australiano di 18 anni ha stabilito un nuovo record mondiale Under 20 nei 200 metri, con un tempo di 19,67 secondi ai campionati nazionali di Sydney. La prestazione ha attirato l’attenzione, ma sono emerse discussioni sui dati ufficiali, con alcuni esperti che mettono in dubbio la validità del record. In ogni caso, il risultato rappresenta un risultato eccezionale per l’atleta, che si è posizionato come uno dei più veloci della sua categoria.

Gout Gout corre più veloce di tutti. A soli 18 anni, il velocista australiano domenica scorsa ha fermato il cronometro a 19?67 nei 200 metri ai campionati nazionali di Sydney, firmando il miglior tempo stagionale, il record australiano e soprattutto il nuovo primato mondiale Under 20. Un risultato che lo proietta già nella storia: alla sua età, Usain Bolt correva in 19?93. Il tempo ottenuto da Gout rappresenta anche la sua prima prestazione sotto i 20 secondi con vento regolare, fissato ufficialmente a +1.7 ms, entro i limiti per l’omologazione. I numeri, però, raccontano solo una parte della storia. Perché accanto all’ entusiasmo per un talento definito “raro e prezioso” anche dal presidente della federazione mondiale Sebastian Coe, si sono sollevati dubbi pesanti sulla regolarità del risultato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - I dubbi sul record di Gout Gout, che a 18 anni è più veloce di Bolt: “Questa roba è chiaramente falsa” | Video Gout Gout a 18 anni è già più veloce di Bolt sui 200 metri: infrange il record del mondo U20Gout Gout distrugge ogni record nei 200 metri Under 20 ai Campionati Australiani di Sydney: abbatte il muro dei 20 secondi facendo meglio di Bolt... Leggi anche: Gout Gout impressionante sui 200 m: a 18 anni corre più veloce di Bolt