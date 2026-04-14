Hublot ha presentato una versione rivisitata della linea Big Bang Unico, in occasione dei 21 anni del modello. La casa orologiera ha deciso di aggiornare il design senza alterare le caratteristiche principali, puntando su uno stile più vicino alle preferenze della Generazione Z. La linea, che ha attraversato due decenni, si rinnova mantenendo la propria identità, con un occhio di riguardo alle tendenze attuali.

Il Big Bang Unico di Hublot compie 21 anni, un'età che non è più associata alla maggiore età. Il nervosismo è sparito e la nostalgia può aspettare; ciò che resta è un'andatura sicura e spavalda da vero adulto. È questa l'energia che Hublot porta nel 2026 con una serie di nuovi segnatempo ribelli della linea Big Bang Unico Reloaded. Si tratta di un reset completo di uno dei modelli più iconici dell'orologeria moderna, ricostruito da zero senza alcuna intenzione di andare sul sicuro. L'originale Big Bang, lanciato nel 2005, fu uno shock culturale: oro e gomma, eccessi lucidi e atteggiamento industriale, il tutto in una combinazione che Ginevra non aveva mai visto prima.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Hublot rinnova la linea Big Bang Unico in chiave Gen Z

Martin Mystère presenta “LA STORIA IMPOSSIBILE DEL MONDO. DAL BIG BANG ALL’ANNO ZERO” – nuova edizioneTorna in libreria e fumetteria in una nuova edizione, a partire dal giorno 15 maggio, LASTORIA IMPOSSIBILE DEL MONDO.

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