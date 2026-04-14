Hormuz come la petroliera cinese è riuscita a forzare il blocco degli Usa Colpita nave nel golfo dell' Oman incendio a bordo
Nel Golfo dell'Oman, una petroliera di proprietà cinese con bandiera del Malawi ha attraversato le acque controllate dagli Stati Uniti, superando il blocco imposto. Durante il passaggio, la nave è stata colpita e ha preso fuoco a bordo, generando un aumento delle tensioni nella regione di Hormuz. La vicenda si inserisce in un contesto di scontri tra le autorità statunitensi e le navi straniere che cercano di attraversare questa zona strategica.
Alta tensione a Hormuz. Non regge il blocco imposto dagli Stati Uniti. La petroliera Rich Starry, di proprietà cinese e con bandiera del Malawi, ha completato l'attraversamento.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Leggi anche: Hormuz, come la petroliera cinese è riuscita a rompere il blocco degli Usa. Colpita nave nel golfo dell'Oman, incendio a bordo
Leggi anche: Hormuz, come la petroliera cinese è riuscita a forza il blocco degli Usa. Colpita nave nel golfo dell'Oman, incendio a bordo
Starmer: Gb non sostiene il blocco navale Usa allo Stretto di Hormuz - facebook.com facebook
Petroliera cinese attraversa Hormuz dopo il blocco Usa. Xi presenta un piano di pace in 4 punti. Anche Vance attacca il Papa x.com