Hormuz come la petroliera cinese è riuscita a forzare il blocco degli Usa Colpita nave nel golfo dell' Oman incendio a bordo

Nel Golfo dell'Oman, una petroliera di proprietà cinese con bandiera del Malawi ha attraversato le acque controllate dagli Stati Uniti, superando il blocco imposto. Durante il passaggio, la nave è stata colpita e ha preso fuoco a bordo, generando un aumento delle tensioni nella regione di Hormuz. La vicenda si inserisce in un contesto di scontri tra le autorità statunitensi e le navi straniere che cercano di attraversare questa zona strategica.