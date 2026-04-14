Hormuz come la petroliera cinese è riuscita a forzare il blocco degli Usa Colpita nave nel golfo dell' Oman incendio a bordo

Da ilmessaggero.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Golfo dell'Oman, una petroliera di proprietà cinese con bandiera del Malawi ha attraversato le acque controllate dagli Stati Uniti, superando il blocco imposto. Durante il passaggio, la nave è stata colpita e ha preso fuoco a bordo, generando un aumento delle tensioni nella regione di Hormuz. La vicenda si inserisce in un contesto di scontri tra le autorità statunitensi e le navi straniere che cercano di attraversare questa zona strategica.

Alta tensione a Hormuz. Non regge il blocco imposto dagli Stati Uniti. La petroliera Rich Starry, di proprietà cinese e con bandiera del Malawi, ha completato l'attraversamento.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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