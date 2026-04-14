Hockey ghiaccio femminile Italia sfida la Francia senza Fantin | Vogliamo vincere anche per lei

Le squadre di hockey su ghiaccio femminile sono tornate in campo a Budapest per una partita valida per il Campionato mondiale. L’Italia affronta la Francia senza la presenza di Matilde Fantin, che è fuori a causa di un infortunio. L’allenatrice ha dichiarato che le giocatrici sono pronte a impegnarsi al massimo per ottenere un risultato positivo. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le nazionali.

Le Azzurre tornano in pista a Budapest per una sfida decisiva al Mondiale. Out per infortunio Matilde Fantin, Niccolai: “Siamo pronte a dare ancora di più”. Dopo due partite intense contro Norvegia e Ungheria, l’Italia dell’hockey ghiaccio femminile si prepara a tornare sul ghiaccio a Budapest per affrontare la Francia in un match importante per la classifica del Mondiale. Le Azzurre, attualmente in testa con 6 punti, saranno impegnate mercoledì alle 19.30 dopo la sessione mattutina di allenamento. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it SUPER ITALIA! 3-2 al GIAPPONE nel segno di Fantin-Della Rovere | HIGHLIGHTS | #MilanoCortina2026 Hockey ghiaccio femminile, l’Italia sfida la Francia per confermarsi al primo posto della classificaSiamo pronti per vivere il terzo appuntamento del Mondiale di hockey ghiaccio di Prima Divisione Gruppo A in corso di svolgimento a Budapest... Italia-Francia oggi in tv, hockey ghiaccio femminile, Olimpiadi: orario, programma, streamingPrende ufficialmente il via il cammino della nazionale italiana femminile di hockey ghiaccio ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Temi più discussi: LIVE Italia-Slovacchia 6-4, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: vittoria fondamentale e primato nel girone per le azzurre; Mondiali Hockey Ghiaccio Femminile 2026: Italia-Slovacchia, orario e dove vederla in streaming; Mondiali di Hockey Femminile, l’Italia batte la Slovacchia 6-4: è in cima alla Division I; Dopo due giornate l'Italia è sola al comando al Mondiale Femminile di Prima Divisione Gruppo A 2026 di Budapest. Hockey ghiaccio femminile, l’Italia sfida la Francia per confermarsi al primo posto della classificaSiamo pronti per vivere il terzo appuntamento del Mondiale di hockey ghiaccio di Prima Divisione Gruppo A in corso di svolgimento a Budapest (Ungheria). oasport.it Italia-Slovacchia oggi, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026: orario, tv, programma, streamingL'Italia dell'hockey ghiaccio femminile è pronta per il secondo match negli attesissimi Campionati del Mondo di Prima Divisione Gruppo A 2026. La nostra ... oasport.it Due amichevoli internazionali di hockey su ghiaccio tra Italia e Gran Bretagna alla Acinque Ice Arena. - facebook.com facebook Hockey ghiaccio femminile, l’Italia piega una coriacea Slovacchia e resta a punteggio pieno - x.com