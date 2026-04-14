Hockey A2 | esordio da maestra della Pistoia batte Genova 2-0
La squadra femminile di hockey su prato della Del Pinto e Associati Pistoia Hockey ha iniziato la stagione di categoria A2 con una vittoria per 2-0 contro l’Hockey Genova. La partita si è giocata sul campo di casa e ha visto le pistoiesi imporsi con due gol segnati durante il match. Questa vittoria segna l’esordio ufficiale della squadra in questa stagione.
La squadra femminile di hockey su prato della Del Pinto e Associati Pistoia Hockey ha inaugurato la propria stagione nella categoria A2 ottenendo una vittoria netta per 2-0 contro l’Hockey Genova. Il successo, conquistato in casa, segna il primo passo nel percorso nazionale delle atlete pistoiesi sotto la guida tecnica di Patricio Capellini. Dominio territoriale e precisione tattica in campo. L’incontro si è rivelato una prova di forza per le arancioni, che hanno saputo trasformare il vantaggio del campo di gioco in un controllo costante dell’azione. Fin dal fischio d’inizio, il gruppo guidato da Capellini ha impostato una strategia aggressiva, puntando con decisione sulla fase offensiva.🔗 Leggi su Ameve.eu
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