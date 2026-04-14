Hockey A2 | esordio da maestra della Pistoia batte Genova 2-0

La squadra femminile di hockey su prato della Del Pinto e Associati Pistoia Hockey ha iniziato la stagione di categoria A2 con una vittoria per 2-0 contro l’Hockey Genova. La partita si è giocata sul campo di casa e ha visto le pistoiesi imporsi con due gol segnati durante il match. Questa vittoria segna l’esordio ufficiale della squadra in questa stagione.