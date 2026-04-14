Nell’ultima intervista a Belve, l’attrice ha parlato apertamente delle sue esperienze con l’ayahuasca, condividendo le visioni avute durante quella fase. Tra aneddoti sulla carriera e riflessioni sulla vita privata, si è mostrata senza timori, mescolando momenti di ironia e confessioni personali. La sua testimonianza si inserisce in un quadro di confronto diretto con il pubblico, senza filtri né reticenze.

Tra ironia tagliente e confessioni intime, Giulia Michelini si racconta senza filtri nell’intervista a Belve: carriera, fragilità e vita privata. Giulia Michelini è tra gli ospiti della puntata di Belve in onda questa sera su Rai 2, nel talk di Francesca Fagnani. L’intervista la mostra in una veste spontanea e senza filtri, tra ironia, confessioni personali e momenti più emotivi, offrendo un ritratto autentico e fuori dagli schemi della sua vita privata e professionale. Giulia Michelini è un’attrice italiana nata a Roma nel 1985, tra i volti più riconoscibili della fiction e del cinema nazionale. Il suo esordio arriva giovanissima nel 2002 con la serie Distretto di Polizia, dove interpreta Sabina Corsi, ruolo che le apre subito le porte della televisione.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - “Ho preso l’ayahuasca e ho avuto le visioni”, Giulia Michelini senza filtri a Belve

Giulia Michelini a Belve: "Ho preso ayahuasca e ho avuto le visioni. Senza mio figlio? Non vivrei"Tra gli ospiti della puntata di oggi, martedì 14 aprile 2026, di Belve su Rai 2 c’è anche Giulia Michelini.

Giulia Michelini a Belve: “Ho preso l’ayahuasca e ho avuto le visioni. Un mio difetto? Rutto”(Adnkronos) – Giulia Michelini irresistibile a Belve, un’intervista – che andrà in onda oggi martedì 14 aprile in prima serata su Rai 2 – in cui...