Ieri i familiari di Hamza hanno ricevuto la salma e hanno iniziato le procedure per il trasporto in Egitto. La notizia riguarda un omicidio che, secondo quanto riferito, sarebbe stato commissionato. La famiglia ha già predisposto i documenti necessari per il trasferimento. La vicenda si inserisce in un contesto di indagini in corso, senza ulteriori dettagli pubblicamente disponibili.

Ieri è stata messa a disposizione dei familiari la salma di Hamza e il papà ha provveduto a fare le carte per il trasporto in Egitto. Aymal Salama (nella foto) si è affidato a un’agenzia milanese specializzata nel trasporto dei musulmani che vogliono essere seppelliti in patria e organizzerà il volo già oggi. Ma al di là delle incombenze del funerale, il padre ha una certezza: qualcuno voleva morto suo figlio. Il padre si è convinto di questo perché quando si è frapposto tra il figlio e i tre ragazzi armati di coltello, ha sentito parole terribili: "I tre hanno detto chiaramente che volevano uccidere Hamza perché ritenuto un informatore delle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Hamza ammazzato su commissione"

La violenza folle, le sprangate e le coltellate: ecco come e perché Hamza è stato ammazzatoCREMA (Cremona), 7 aprile 2026 – Ucciso con ferocia inaudita da un diciassettenne, arrivato all’appuntamento con un grosso bastone e un coltello.

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