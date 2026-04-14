Le truppe ucraine hanno preso il controllo di una posizione nemica impiegando esclusivamente robot e sistemi automatizzati. La mancanza di perdite umane in questa operazione rappresenta un cambiamento rispetto alle modalità tradizionali di combattimento, evidenziando l’impiego crescente di tecnologie autonome sul campo di battaglia. Questa azione si inserisce in un quadro più ampio di utilizzo di droni e sistemi robotici nelle operazioni militari attuali.

Le truppe ucraine hanno conquistato una posizione nemica utilizzando esclusivamente piattaforme automatizzate, segnando un precedente nella gestione del conflitto. L’annuncio è arrivato da Zelensky il 13 aprile 2026, quando ha confermato che l’operazione è stata completata senza l’impiego di fanteria e senza subire perdite umane grazie all’uso combinato di droni e sistemi terrestri senza equipaggio. L’impatto dei sistemi robotici sul fronte. La tecnologia sta riscrivendo le regole dello scontro diretto. Secondo quanto comunicato dal leader di Kiev tramite la piattaforma X, i mezzi impiegati includono modelli denominati Ratel, TerMIT, Ardal, Rys, Zmiy, Protector e Volia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerra robotica: Kiev conquista obiettivi senza perdite umane

Ucraina, 4 anni di guerra. Von der Leyen: “Pace alle condizioni di Kiev”. Zelensky: “Putin ha fallito, non ha raggiunto i suoi obiettivi”“Per quattro anni, ogni giorno e ogni notte sono stati un incubo per il popolo ucraino.

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ZELENSKYY: Per la prima volta nella guerra, una posizione nemica è stata catturata interamente da sistemi robotici terrestri e droni - senza alcuna fanteria. Un robot è entrato nelle zone più pericolose al posto di un soldato e ha preso - facebook.com facebook