Lunedì 13 aprile, prima della partita tra Roma e Pisa, si è verificato un scontro tra l’allenatore e la dirigenza del club. La polemica è nata dopo le dichiarazioni rilasciate da un senior advisor giallorosso, che hanno suscitato tensioni all’interno dell’ambiente. La discussione si è concentrata sui rapporti tra le parti, senza che siano stati resi pubblici dettagli specifici o conseguenze immediate.

Lunedì 13 aprile, durante il prepartita che vede protagonista la sfida tra Roma e Pisa, è esplosa una polemica interna al club capitolino a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal senior advisor giallorosso. Il tecnico Stramaccioni ha espresso forte disappunto verso le recenti uscite di Ranieri, ritenendo i commenti del tecnico inadeguati per il momento della stagione in cui si trova la squadra. Lo scontro tattico e gestionale tra le panchine. Il clima in casa giallorossa si è infastidito dopo che il senior advisor ha messo in dubbio la gestione del mercato, sostenendo che ogni acquisto effettuato sia durante l’estate o nel periodo invernale sia stato concordato con Gasperini, il quale non sarebbe nemmeno stato la scelta primaria della società per guidare la squadra.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerra in casa Roma: lo scontro tra Stramaccioni e la dirigenza

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