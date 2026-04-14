Guerra e shock energia stangata sui consumi | fino a 963 euro in meno a famiglia e rischio stagnazione

La guerra e le turbolenze nel settore energetico continuano a influenzare i consumi domestici, con le famiglie che risparmiano fino a 963 euro all’anno. Le previsioni di crescita economica sono state riviste, con stime che indicano uno sviluppo dello 0,3% nel 2026 e dello 0,4% nel 2027. Durante il forum di Confcommercio sono stati illustrati i principali effetti di questa situazione sulla ripresa economica.

Le tensioni energetiche legate alla guerra rischiano di ridurre il reddito disponibile con un impatto negativo sui consumi: nel biennio 2026-2027, la perdita stimata arriva fino a 963 euro per famiglia nello scenario più negativo, con effetti su crescita e occupazione. Le stime di crescita, sempre nello scenario peggiorativo, sono di appena +0,3% per il 2026 e +0,4% per il 2027. Dal forum di Confcommercio il quadro complessivo che emerge è quello di una sostanziale incertezza, con una forte preoccupazione: «senza interventi strutturali su fisco, lavoro, competenze e qualità della contrattazione, il rischio è quello di un nuovo decennio di stagnazione, con effetti permanenti su crescita, occupazione e coesione sociale.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Guerra e shock energia, stangata sui consumi: fino a 963 euro in meno a famiglia e rischio stagnazione Caro energia e guerra, stangata sull’agricoltura: fino a 200 euro in più a ettaroFirenze, 1 aprile 2026 – La guerra torna a pesare sui campi e sui bilanci delle aziende agricole. Leggi anche: Guerra in Iran, Confesercenti Campania: “Rincari fino a 600 euro per famiglia su gas, carburanti ed energia”