In un'intervista recente, il rapper ha parlato del suo rapporto con il cibo e le tradizioni familiari. Ha spiegato di non aver mai vissuto grandi pranzi di famiglia a casa e di amare viaggiare, in particolare l’Asia. Ha anche ammesso di essere onnivoro, ma di non apprezzare i cibi che diventano virali sui social. La sua visione del cibo unisce elementi street, stile e luxury, senza seguire le mode del momento.

Eppure Guè ha firmato un panino speciale per il menu di Donburi House, izakaya nata a Torino e cresciuta con qualche sede milanese, di cui una in via Paolo Sarpi. Ha inventato un burger tra Tokyo e Milano, combina pane shokupan tradizionale giapponese, hamburger di Wagyu e cheddar. Semplice. Godurioso. Buonissimo. Sufficientemente street, ma pure parecchio lussurioso. In stile Guè in effetti. Ecco cosa ci ha detto nella nostra intervista food (e non solo). Nella classifica delle cose belle della vita il cibo che posto ha? «Be' dai, è certamente nella top tre, però non saprei mica dire se è l'oro, l'argento o il bronzo». Ok, ma allora quali sono le altre due cose sul podio? «(ride) Vabbè, dai, cosa vuoi che ti dica? Diciamo così: la musica e viaggiare».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Guè a tavola: «La tradizione mi fa tristezza, a casa non facevamo i grandi pranzi di famiglia. Viaggio tanto, amo l'Asia, sono onnivoro, ma il cibo che diventa virale non lo reggo»

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Sayf , ‘Tu mi piaci tanto’ a Sanremo: “L’Italia? È il Paese che amo...”Milano – Su una cosa è chiaro: nonostante i capelli simili e le comuni radici tunisine, Sayf a Sanremo non vuol passare come un “Ghali 2.