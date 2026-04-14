Stasera, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip, si conosceranno i primi finalisti del reality condotto da Ilary Blasi. La serata, trasmessa martedì 14 aprile 2026, vede la partecipazione delle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La puntata si svolge in un clima di tensione, mentre i concorrenti affrontano prove e sfide che determineranno chi accederà alla fase finale del programma.

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip nella serata di martedì 14 aprile 2026. Il reality condotto da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, entra sempre più nel vivo con dinamiche tese e strategie in continua evoluzione. Le “regine” della Casa uniscono le forze. Dopo giorni segnati da discussioni accese, nella Casa nasce un’alleanza destinata a far discutere. Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe decidono di mettere da parte le divergenze e fare fronte comune contro gli altri concorrenti. Un patto che potrebbe cambiare completamente gli equilibri del gioco e che, una volta scoperto dagli altri inquilini, rischia di scatenare reazioni imprevedibili.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Grande Fratello Vip, si entra nel vivo: stasera la scelta dei primi finalisti

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