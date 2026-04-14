Stasera si svolge la nona puntata del Grande Fratello Vip 2026, condotta da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Durante l’episodio, verranno scelti i primi candidati alla finale del reality show, in un appuntamento che segue le puntate precedenti trasmesse martedì 14 aprile. La serata si concentra sulla selezione dei concorrenti che accederanno alla fase conclusiva del programma.

Anticipazioni nona puntata di martedì 14 aprile 2026. Nono appuntamento per il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Cambio di strategie e di alleanze: dopo i litigi furiosi dei giorni scorsi, le tre ‘regine’ della casa – Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe – hanno deciso di unire le forze per arginare gli altri inquilini. Il gruppo scoprirà l’esistenza di questo patto segreto. Quali saranno le reazioni? Nei giorni scorsi tra Marco Berry e Antonella Elia sembrava poter nascere qualcosa di più di una semplice amicizia, poi il loro rapporto è precipitato. Cosa è successo tra i due? E per Marco anche un regalo di compleanno totalmente inaspettato: sua figlia Carlotta.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Grande Fratello Vip 2026, stasera la scelta dei primi candidati alla finale

Grande fratello vip 2026 | rissa sfiorata durante le nomination | Antonella Elia vs Paola Caruso

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