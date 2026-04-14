Grande Fratello Vip 2026 le anticipazioni del 14 aprile | alleanze impreviste e scherzi

Il Grande Fratello Vip 2026 torna con nuove anticipazioni sul debutto del 14 aprile, rivelando alleanze inaspettate tra alcuni concorrenti e vari scherzi all’interno della casa. Tra i protagonisti emergono le dinamiche di collaborazione e scontri, mentre il televoto vede coinvolte esclusivamente donne. Le dinamiche interne continuano a catturare l’attenzione, con i partecipanti che si confrontano e stringono rapporti in modo imprevedibile.

Torna stasera, martedì 14 aprile 2026, l'appuntamento con il Grande Fratello Vip su Canale 5, condotto da Ilary Blasi, affiancata come di consueto dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Dopo una partenza senza botto dal punto di vista degli ascolti (al punto che si vociferava addirittura di una chiusura anticipata), il pubblico sembra essere tornato a seguire il reality: la puntata di venerdì scorso ha raggiunto 1.974.000 spettatori pari a uno share del 17,2%. C'è una grossa novità nella casa più spiata d'Italia. Dopo i duri contrasti dei giorni scorsi, Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe hanno seppellito l'ascia di guerra e si sono coalizzate per contrastare il resto degli inquilini.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Grande Fratello Vip 2026, le anticipazioni del 14 aprile: alleanze impreviste e scherzi Grande Fratello Vip, anticipazioni del 14 aprile: le tre regine della Casa si alleano (ma rischiano)Ritorna con la nona diretta della stagione il Grande Fratello Vip: Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Bonamici e Selvaggia Lucarelli,... Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di martedì 14 aprile. Nomination, eliminati e sondaggiStasera, martedì 14 aprile 2026, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip presentato da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5.