Grand Tour nel Settecento | rinasce l’epopea in una mostra

Una nuova mostra ripercorre l’epoca del Grand Tour nel Settecento, focalizzandosi sulla valorizzazione del patrimonio archeologico e dei percorsi storici di quell’epoca. L’esposizione propone oggetti e documenti che illustrano il viaggio di studenti e nobili europei attraverso le principali città e siti culturali del continente. L’obiettivo è mettere in luce le modalità di esplorazione e studio di quei tempi, senza interpretazioni o analisi approfondite.

“Esaltare e diffondere il patrimonio archeologico e il cammino di un tempo”. Il presidente della Provincia Nino Lombardi ha presentato con queste parole il percorso espositivo promosso ed articolato in due sedi della Rete Museale del suo Ente, cioè la Biblioteca Provinciale e il Museo del Sannio, che vuole raccontare la suggestione, il fascino, i valori connessi al viaggio da parte di grandi intellettuali e rappresentanti delle classi nobili nell’Italia meridionale tra XVIII e XIX secolo. L’esposizione propone una ricca selezione di materiali storici – libri, stampe, incisioni, litografie, piante topografiche, guide turistiche e...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Grand Tour nel Settecento: rinasce l’epopea in una mostra L’epopea delle donne viaggiatrici. Una mostra sulle loro impreseDomani, alle 17, presso la galleria Faroarte di Marina di Ravenna, sarà inaugurata la mostra fotografica ’Le figlie di Icaro’. Leggi anche: Viaggi al femminile nel ‘Grand Tour’. Custodi di tesori e segreti antichi