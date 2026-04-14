Gosens spacca la Lazio | la Viola vola e si allontana dal pericolo

Al 28° minuto, Robin Gosens ha segnato di testa, portando la Fiorentina in vantaggio contro la Lazio. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, consentendo alla squadra toscana di mettere distanza di otto punti dalla zona retrocessione. La vittoria rappresenta un passo importante nella rincorsa ai punti salvezza per i viola, che hanno ottenuto tre punti fondamentali in casa.

Il colpo di testa di Robin Gosens al ventottesimo minuto ha regalato alla Fiorentina una vittoria cruciale per un punteggio di 1-0 contro la Lazio, permettendo ai viola di allontanare di otto lunghezze la zona retrocessione. Il match disputato il 13 aprile 2026 allo stadio Artemio Franchi è stato caratterizzato da un equilibrio tattico interrotto solo dal killer d’area nerazzurro e da un episodio arbitrale che ha scatenato l’ira dei biancocelesti. Efficacia chirurgica contro stanchezza europea. La squadra fiorentina ha dovuto gestire un carico fisico pesante dopo la pesante sconfitta per 3-0 subita giovedì nella sfida di Conference League contro il Crystal Palace.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gosens spacca la Lazio: la Viola vola e si allontana dal pericolo La Fiorentina batte la Lazio e allontana l’incubo retrocessione: partita decisa dal gol di GosensLa Fiorentina con un gol di Gosens si porta a +8 dal terzultimo posto e allontana ulteriormente la retrocessione. La Fiorentina supera di misura la Lazio e vede la salvezza: Gosens regala i tre punti ai violaLa Fiorentina vince 1-0 al Franchi contro la Lazio e coglie tre punti fondamentali per la lotta salvezza.