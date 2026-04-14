Gloria De Lazzari violentata e uccisa a Manchester | perizia psicihiatrica sul killer James Morton

A Manchester, una donna è stata trovata vittima di violenza e uccisione. Le autorità hanno disposto una perizia psichiatrica sull’uomo sospettato, per verificare la sua capacità di intendere e di volere durante il reato. La valutazione mira a stabilire se l’indagato possa essere ritenuto responsabile delle accuse a suo carico. La procedura si inserisce nel procedimento penale in corso.

RONCADE (TREVISO) - Una perizia psichiatrica per accertare se James Morton sia o meno capace di intendere e di volere e, di conseguenza, di affrontare il procedimento penale a suo carico. È quanto ha sostanzialmente disposto il giudice durante l’udienza che si è tenuta ieri alla Crown Court di Manchester, in Inghilterra (in pratica l’equivalente della nostra corte d’assise, ndr). Sono i risvolti arrivati da Oltre Manica sulla morte di Gloria De Lazzari, la 45enne originaria di Musestre di Roncade, trasferitasi in Inghilterra da 5 anni, trovata senza vita in un appartamento di Bolton, a Manchester, il 23 gennaio. In carcere, con l’accusa di averla uccisa, c’è appunto il 33enne inglese James Morton, già condannato dieci anni fa per aver “accidentalmente” ucciso una 16enne soffocandola durante un gioco sessuale.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Gloria De Lazzari violentata e uccisa a Manchester: perizia psicihiatrica sul killer James Morton Gloria De Lazzari uccisa a Manchester: il malore della madre e l’ipotesi della perizia psichiatrica per l’aggressoreÈ stata trovata senza vita nel suo appartamento di Halliwell Road, a Bolton, nell’area di Manchester. Morte Gloria De Lazzari, disposti nuovi esami sul corpo della 45enne uccisa a Manchester: cosa sappiamoLa Procura inglese ha disposto nuovi accertamenti autoptici sulla salma di Gloria De Lazzari. Si parla di: Omicidio di Bolton: Gloria violentata prima di morire. Il killer punta all'infermità di mente; RONCADE | DELITTO DI MANCHESTER, GLORIA VIOLENTATA E UCCISA.