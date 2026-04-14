Gli studenti di Valmadrera accolti al meglio dai gemelli di Buckingham

In questi giorni, gli studenti del quarto anno del Centro di formazione professionale Aldo Moro si trovano a Buckingham, città inglese con cui Valmadrera è gemellata. La visita è stata organizzata con la guida della docente di inglese e di un rappresentante del Comitato Gemellaggi locale. Durante il soggiorno, gli studenti sono stati accolti dai gemelli di Buckingham, che hanno dato loro il benvenuto. La visita fa parte di un programma di scambi e incontri tra le due comunità.