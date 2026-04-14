Gli omicidi Ravasio e Della Malva riletti dal santone afro-brasiliano

Due omicidi avvenuti a distanza di anni sono al centro di un’indagine della polizia di Stato. Un’informativa è stata trasmessa alla Procura di Busto Arsizio, coinvolgendo un santone afro-brasiliano e un intreccio di simboli, numeri e riti religiosi. Le indagini si concentrano su elementi collegati ai due fatti di sangue, senza che siano ancora state fornite dettagli sulle persone coinvolte o sulle motivazioni.

Un intreccio di simboli, numeri e riti religiosi finisce al centro di un’informativa della polizia di Stato trasmessa alla Procura di Busto Arsizio nell’ambito delle indagini su due omicidi avvenuti a distanza di anni. Al centro dell’attenzione investigativa, un incontro con un esponente della religione afro-brasiliana del Candomblé e una serie di coincidenze ritenute meritevoli di approfondimento. Il documento, redatto l’8 aprile, prende le mosse da un colloquio avvenuto il 28 marzo a Varese tra gli investigatori e un “Pae De Santo“, figura religiosa identificata come Dan Moraru. L’obiettivo era comprendere meglio abitudini, usanze e...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gli omicidi Ravasio e Della Malva riletti dal santone afro-brasiliano Leggi anche: Dal "prete buono" alla dottoressa "troppo onesta": gli omicidi forlivesi irrisolti ancora in cerca di un assassino “Gli adepti della setta pagavano. E il capo usava i soldi per auto di lusso”: in carcere il noto santonePerugia, 31 marzo 2026 – La sua attività di “maestro” e santone era conosciuta, tanto da avere un sito internet, Fuoco della Conosenza, in cui...