Gli ippopotami di Pablo Escobar sono fuori controllo | la Colombia decide di abbatterli

Il governo colombiano ha dato il via a un piano per abbattere fino a 80 ippopotami che vivono allo stato brado nel centro del paese. Questi animali sono discendenti di quattro esemplari importati negli anni Ottanta da un noto narcotrafficante. La decisione riguarda gli esemplari che si sono moltiplicati nel tempo e che, secondo le autorità, causano problemi all’ambiente e alla sicurezza pubblica.

Il governo colombiano ha autorizzato un piano per abbattere fino a 80 ippopotami che vivono allo stato brado nel centro del paese, discendenti diretti di quattro esemplari importati negli anni Ottanta dal famigerato narcotrafficante Pablo Escobar. La decisione, annunciata dal ministro dell’Ambiente Irene Vélez, segna una svolta drastica nella gestione di quella che è diventata una vera emergenza ambientale. La Colombia rappresenta l’unico paese al di fuori dell’Africa con una popolazione di ippopotami selvatici. Tutto ha avuto inizio quando Escobar costruì uno zoo privato nella sua gigantesca tenuta Hacienda Nápoles, nella valle del fiume Magdalena, dotata persino di una pista d’atterraggio che serviva come rifugio rurale del boss della droga.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Gli ippopotami di Pablo Escobar sono fuori controllo: la Colombia decide di abbatterli Gli ippopotami di Pablo Escobar La Colombia abbatterà ‘gli ippopotami di Pablo Escobar’: il caso(Adnkronos) – Nella giornata di ieri, lunedì 13 aprile, le autorità della Colombia hanno autorizzato un piano per l'abbattimento di decine di... Leggi anche: Colombia, gli ippopotami di Pablo Escobar a rischio soppressione Temi più discussi: Colombia, gli ippopotami di Pablo Escobar sono fuori controllo: spunta un piano per abbatterli; Colombia, piano per abbattere gli ippopotami di Pablo Escobar fuori controllo; La Colombia abbatterà ‘gli ippopotami di Pablo Escobar’: il caso; Colombia, via libera all’abbattimento degli ippopotami di Escobar: Minacciano gli ecosistemi. Colombia, gli ippopotami di Pablo Escobar potrebbero essere abbattuti. Le ragioniLeggi su Sky TG24 l'articolo Colombia, gli ippopotami di Pablo Escobar potrebbero essere abbattuti. Le ragioni ... tg24.sky.it Colombia, via libera all’abbattimento degli ippopotami di Escobar: Minacciano gli ecosistemiNati da quattro esemplari importati illegalmente negli anni ’80 dal narcotrafficante Pablo Escobar, gli ippopotami della Colombia sono oggi centinaia. Diffusi lungo il bacino del fiume Magdalena, mina ... repubblica.it