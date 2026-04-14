Il Giudice Sportivo ha annunciato le squalifiche relative alla 33ª giornata di campionato, che coinvolgono sette calciatori. Tra questi, due sono stati fermati per due giornate, mentre altri sette sono stati sanzionati con un turno di stop. Le decisioni riguardano comportamenti durante le partite e sono state comunicate ufficialmente. Nessun altro dettaglio sui motivi delle squalifiche o sui nomi dei giocatori coinvolti.

La 32ª giornata di Serie A si è conclusa lunedì sera con la vittoria della Fiorentina nei confronti della Lazio. Il campionato riprenderà venerdì 17 aprile con la sfida tra Sassuolo e Como, che aprirà il 33° turno, che terminerà lunedì 20 con Lecce-Fiorentina. In vista del prossimo turno, il Giudice Sportivo ha ufficializzato la squalifica di sette calciatori. Di seguito il quadro completo delle decisioni. Sono sette i calciatori per cui è scattata la squalifica nella 32ª giornata. Berardi, protagonista di una lite con Ellertsson nel tunnel per gli spogliatoi durante l'intervallo di Genoa-Sassuolo, è stato fermato per due turni per avere, mentre cercava di entrare in contatto con un altro giocatore (Vitinha), cinto al collo lo stesso Ellertsson, che ha invece ricevuto un solo turno.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giudice Sportivo, squalificati 33ª giornata: due giornate per Berardi, una per Ellertsson

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