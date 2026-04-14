Giudice Sportivo Serie A un bianconero entra in diffida dopo la vittoria con l’Atalanta Di chi si tratta

Dopo la partita di sabato sera tra Juventus e Atalanta, il Giudice Sportivo ha comunicato che un calciatore della Juventus è stato ammonito e riceve una diffida. La decisione riguarda un giocatore che ha ricevuto un cartellino giallo durante il match, portandolo a dover evitare ulteriori sanzioni con eventuali prossimi episodi. La notizia riguarda esclusivamente il giocatore coinvolto e le conseguenze della sua condotta in campo.

di Angelo Ciarletta Giudice Sportivo Serie A, un calciatore della Juventus entra in diffida dopo la vittoria con l’Atalanta di sabato sera. Ecco di chi si tratta. La Juve deve fare i conti con i provvedimenti disciplinari post-campionato. In seguito al cartellino giallo rimediato nella sfida di Bergamo contro l’Atalanta, Francisco Conceicao entra ufficialmente nell’elenco dei diffidati. CONTINASSA JUVE LIVE Un’ammonizione pesante per il portoghese, che costringerà lo staff tecnico a una gestione cauta nelle prossime uscite per evitare squalifiche. L’ex Porto si aggiunge ai già diffidati Kelly e Bremer. Spicca tra le decisioni del Giudice Sportivo la dura squalifica per Domenico Berardi, sanzionato con due giornate di stop per una rissa nel tunnel degli spogliatoi durante Sassuolo-Genoa.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Giudice Sportivo Serie A, un bianconero entra in diffida dopo la vittoria con l’Atalanta. Di chi si tratta Giudice Sportivo Serie A: ufficiale una squalifica per Juve Lazio! Un bianconero entra in diffida. Tutte le decisioni dopo la 23esima giornataCalciomercato Juve, sfida alla Roma per questi due calciatori: Comolli deve accelerare per anticipare i giallorossi. Leggi anche: Giudice Sportivo Serie A: ratificata la squalifica per McKennie, un altro bianconero entra in diffida