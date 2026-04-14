Giudice Sportivo Serie A che stangata per Berardi ed Ellertsson! Tutte le decisioni dopo la 32ª giornata

Dopo la conclusione della 32ª giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha comunicato le sue sanzioni. Tra i calciatori coinvolti, due sono stati squalificati per un turno, mentre altri due hanno ricevuto ammende. Sono stati inoltre adottati provvedimenti disciplinari nei confronti di alcune società per comportamenti dei propri tifosi. Le decisioni riguardano anche alcune recidive e comportamenti antideportivi verificatisi durante le partite.

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