Giovane detenuto fuggito dal carcere minorile di Torino | ha preso le chiavi e se ne è andato

Un ragazzo romeno di 17 anni è fuggito dal carcere minorile di Torino nella mattinata di domenica 12 aprile 2026. Secondo quanto riferito, ha preso delle chiavi sottraendole, con cui è riuscito ad entrare nel cortile esterno. Successivamente, ha scavalcato il muro di cinta e si è allontanato facendo perdere le sue tracce. Le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciarlo.

Prima ha sottratto un mazzo di chiavi per riuscire a raggiungere il cortile. Poi, una volta all’esterno, è scattato verso il muro di cinta e lo ha scavalcato, riuscendo a dileguarsi nel nulla: è caccia al ragazzo romeno di 17 anni evaso nella mattinata di domenica 12 aprile 2026 dal centro di.🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Calcio italiano in lutto, se ne è andato troppo giovane: tragedia improvvisa