Giornata del mare ripulito fondale davanti a Quarto

L'11 aprile 2026 si è celebrata la Giornata del Mare con un'operazione di bonifica dei fondali davanti a Quarto. I militari del nucleo sommozzatori della stazione navale della guardia di finanza di Genova hanno lavorato sui fondali marini vicino al relitto del posamine Pelagosa. L'intervento ha riguardato la rimozione di materiali e detriti presenti sul fondale nello specchio d'acqua interessato.

In occasione della Giornata del Mare, celebrata l'11 aprile 2026, i militari del nucleo sommozzatori della stazione navale della guardia di finanza di Genova hanno condotto una significativa operazione di bonifica dei fondali marini in prossimità del relitto del posamine Pelagosa, nello specchio.🔗 Leggi su Genovatoday.it Scavare un percorso sul fondale del mare per liberare una megatteraUna megattera è riuscita a tornare in acque profonde dopo che per alcuni giorni era rimasta bloccata nel basso fondale di Niendorf, una cittadina... Anzio, niente reti in mare: il fondale basso tiene in scacco i pescatoriIl sindaco ha scritto alla Regione chiedendo immediati interventi: bisogna rimuovere la sabbia che rende bassi i fondali Non possono uscire in mare... Nobody Compares to You | ROMANTIC COMEDY | Full Movie in English Giornata del Mare a Porto Torres: «I giovani veri custodi dell'ambiente» x.com Oggi è la Giornata del bacio: facciamo il pieno di dolcezza. Il Carré salva ogni merenda, rende il buongiorno goloso anche se piove fitto fitto, funziona alla grande come coccola della buonanotte. Lievita naturalmente ed è ricoperto con glassa alla Nocciola T - facebook.com facebook