Giochi e laboratori creativi in pineta a Marina di Pisa

Sabato 18, nel Parco Avventura Il Pineto a Marina di Pisa, si terranno giochi e laboratori creativi all’aperto. L’evento offre l’opportunità di partecipare a attività dedicate ai bambini e alle famiglie. L’iniziativa si svolge in un’area immersa nella pineta, con l’obiettivo di proporre momenti di svago e creatività in un ambiente naturale. La partecipazione è aperta a tutti e gratuita.

Sabato 18 al Parco Avventura Il Pineto sarà possibile vivere un’esperienza creativa e divertente all’aria aperta.Per tutto il pomeriggio, i bambini e i loro familiari potranno immergersi in un mondo di laboratori creativi pensati appositamente per loro, dove gioco e scoperta si incontrano.Tra.🔗 Leggi su Pisatoday.it Marina di Carrara: bambini tra favole e laboratori creativi in biblioteca domenica 22 febbraio.Marina di Carrara, la biblioteca apre le porte alla fantasia: un laboratorio per bambini tra favole e creatività La Biblioteca di Marina di Carrara... Temi più discussi: Giochi e laboratori creativi in pineta a Marina di Pisa; Toscana a misura di bambino tra natura, storia e archeologia: alla scoperta di infinite suggestioni sopra e sotto terra; Dodicesimo compleanno per l’outlet; Festival letterari, premi e fiere del libro 2026: il calendario. Magiche Mura di Pisa. Night Experience e laboratori creativiConoscere un pezzo di storia di una città partecipando a laboratori creativi. E’ quanto accadrà domenica a Pisa, con i... Conoscere un pezzo di storia di una città partecipando a laboratori creativi. quotidiano.net Torna il laboratorio di scrittura creativa: a lezione da Paola AlbertiPisa, 29 agosto 2025 – Riprende il corso di scrittura creativa tenuto dalla scrittrice e giornalista Paola Alberti nella Libreria Civico 14, a Marina di Pisa. Le tecniche letterarie e la teoria del ... lanazione.it IL FAMOSO MERCATO DI QUALITÀ SBARCA A MARINA DI PISA...... IL LUNGOMARE DIVENTERÀ UNA BOUTIQUE A CIELO APERTO VI ASPETTIAMO - facebook.com facebook