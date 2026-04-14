Una clip diffusa sui social ha scatenato polemiche tra i partecipanti e il pubblico del Grande Fratello VIP. Le immagini, che risultano poco nitide, sono state comunque sufficienti a suscitare accuse e richieste di squalifica per due concorrenti. La sorella di una concorrente ha espresso la propria richiesta di intervento alla produzione, che si trova ora a gestire le reazioni generate dal video.

Un video diventato virale divide il pubblico del Grande Fratello VIP. Le immagini sarebbero poco chiare ma bastano a scatenare accuse e richieste di intervento immediato da parte della produzione. A poche ore dalla messa in onda della nona puntata del Grande Fratello VIP, è scoppiata una polemica sul web che coinvolgerebbe alcuni concorrenti della Casa. Secondo quanto circolato sui social, una frase attribuita a Barbara Blu Prezia e a Renato Biancardi, e riferita alla concorrente Lucia Ilardo, avrebbe scatenato forti reazioni. Le accuse sui social e l'intervento della sorella di Lucia Ilardo A intervenire pubblicamente è stata la sorella di Lucia, che in un video su TikTok ha denunciato quanto avrebbe visto e ricevuto dai fan del programma, chiedendo provvedimenti disciplinari e persino la squalifica di alcuni concorrenti.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - GF VIP, la sorella di Lucia vuole la squalifica di Renato e Blu: la clip che divide il web

Grande Fratello Vip, frasi gravissime di Blu e Renato su Lucia: interviene la sorella mentre il web chiede la squalificaClima sempre più teso nella casa del Grande Fratello Vip, dove Lucia Ilardo è finita al centro di un’ondata di critiche e attacchi da parte di alcuni...

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