Geometra morto dopo l’incidente in cantiere Risarcimento di oltre un milione ai familiari

Un incidente avvenuto in un cantiere ha causato la morte di un geometra dopo tre anni di coma. L’uomo è stato travolto da un grosso tubo metallico sradicato da un escavatore. I familiari hanno ricevuto un risarcimento superiore a un milione di euro. L’incidente si è verificato a Borghetto Vara, in data 14 aprile 2026.

Borghetto Vara, 14 aprile 2026 – Travolto da un grosso tubo metallico sradicato dall’escavatore, morì dopo tre anni di coma. Una tragedia enorme, quella che aveva colpito un uomo di 56 anni, all’epoca dei fatti tecnico di cantiere nell’ambito della realizzazione dei due nuovi ponti sul torrente Pogliaschina a Borghetto Vara, che per il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha responsabilità civili precise: quelle di Anas e della ditta che aveva ottenuto l’appalto dei lavori, la Corbo Group, che sono state condannate in solido a risarcire con oltre un milione di euro i famigliari della vittima. L’episodio avvenne il 16 maggio del 2017. La tragedia e i lavori sui ponti danneggiati.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Geometra morto dopo l’incidente in cantiere. Risarcimento di oltre un milione ai familiari Tragedia in ospedale: cade dalla barella e muore, i familiari chiedono risarcimento di oltre 1 milioneViene portata in ospedale, con ambulanza del 118, per una grave insufficienza respiratoria e dispnea. Muore dopo una caduta in ospedale, maxi risarcimento ai familiari: oltre 300mila euroTempo di lettura: 2 minutiUn ricovero per sintomi non gravi si trasforma in tragedia. Si parla di: Geometra morto dopo l’incidente in cantiere. Risarcimento di oltre un milione ai familiari; Appalti Pnrr truccati a Ceccano, Polsinelli e Ciotoli patteggiano: sconteranno la pena con i servizi sociali.