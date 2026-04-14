Due uomini sono stati arrestati a Milano con l'accusa di aver messo in atto una truffa ai danni di un'anziana a Genova. Durante l'operazione sono stati recuperati circa 2.000 euro e gioielli, risultato di un raggiro. In un episodio precedente, due persone avevano inscenato una rapina finta per poi commettere un furto reale, portando all'arresto.

Due uomini sono stati arrestati a Milano per truffa ai danni di una donna di 77 anni a Genova. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha intercettato i responsabili dopo che questi avevano messo in atto la cosiddetta “truffa della finta rapina”. I due, un cittadino italiano e uno brasiliano, sono stati fermati rispettivamente nei pressi di Corso Buenos Aires e alla Stazione Centrale, dove il secondo tentava di fuggire con la refurtiva. Operazione congiunta tra le Questure di Genova e Milano Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto dei due uomini è avvenuto nei giorni scorsi nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione e repressione delle truffe contro persone anziane.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Genova, inscenano una finta rapina per compierne una vera: arrestati dopo aver rubato contanti e gioielli

L’auto, i gioielli e la finta rapina: ancora una truffa agli anziani, tre in manetteDue donne e un uomo bloccati dalla polizia stradale di Orvieto dopo la segnalazione di un raggiro in provincia di Savona: la ricostruzione Il luogo...

Como, tifoso arrestato dopo aver rubato una bandiera a una coppia di sostenitori InterEseguiti un arresto e tre denunce in seguito a un episodio di furto con strappo avvenuto ieri pomeriggio a Como: un gruppo di giovani tifosi comaschi...