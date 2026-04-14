Un portiere si conferma sempre più decisivo, diventando un elemento chiave nelle dinamiche della squadra. Le sue prestazioni influenzano spesso l’andamento delle partite, grazie a interventi decisivi e a un rendimento costante. La sua presenza tra i pali è diventata un punto di riferimento, contribuendo a rafforzare la solidità della difesa e a mantenere il risultato in equilibrio.

"> Un fattore, un acceleratore, un talento capace di cambiare il volto delle partite. Alisson Santos è diventato in poche settimane molto più di una semplice alternativa: è la chiave offensiva del Napoli. Come racconta Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport, il brasiliano è oggi l’uomo che porta imprevedibilità in una squadra spesso troppo ordinata. Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport sottolinea il paradosso: in un sistema costruito su disciplina e rigore tattico, Alisson rappresenta l’eccezione. L’unico in grado di creare superiorità numerica, saltare l’uomo, accendere il gioco. Sia partendo largo a sinistra sia muovendosi tra le linee, il brasiliano è diventato il vero “spaccapartite” della squadra di Conte.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Sempre più Alisson”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Sempre più Allegri!”Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 06 marzo 2026.

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