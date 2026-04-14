Garbagnate blitz della Polizia locale nell’autofficina | rifiuti speciali in cortile e multa da 16.500 euro

Nella giornata di oggi, la Polizia locale di Garbagnate ha effettuato un intervento presso un’officina meccanica. Durante il controllo, sono stati rinvenuti rifiuti speciali depositati nel cortile dell’attività. In seguito alle verifiche, è stata comminata una multa di 16.500 euro. L’intervento si inserisce tra le operazioni di controllo sul rispetto delle normative ambientali e sulla gestione dei rifiuti.

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