Galleria San Jachiddu lavori notturni entro giugno

Il Comune ha comunicato che i lavori di manutenzione nella galleria San Jachiddu, che collega Giostra con Annunziata, saranno completati entro giugno, con attività di intervento previste durante le ore notturne. La risposta è arrivata in seguito a una richiesta del Quinto Quartiere, in particolare del presidente della commissione Viabilità. La galleria rimane chiusa al traffico durante le operazioni di manutenzione.

Sui lavori di manutenzione alla galleria San Jachiddu che collega Giostra con Annunziata il Comune ha risposto al Quinto Quartiere, in particolare al presidente della commissione Viabilità Francesco Magazzù. L'ipotesi è la chiusura anche in orari notturni dell'asse viario per effettuare gli.🔗 Leggi su Messinatoday.it Nuova chiusura per la Galleria San Jachiddu, stop alla circolazione dal 2 al 6 marzo per lavoriLo stop programmato dalle 9 alle 17 lungo il collegamento tra viale Giostra e Annunziata per operazioni di sicurezza, adeguamento normativo e...