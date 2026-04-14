Furto di cavi di rame in via Norma Cossetto salta il collegamento di sette lampioni alla nuova illuminazione a led

Durante i lavori di manutenzione in via Norma Cossetto, nel quartiere Oreto, gli operatori della divisione Pubblica Illuminazione di Amg Energia hanno scoperto il furto di cavi di rame. Il furto ha causato l’interruzione del collegamento di sette lampioni collegati alla nuova illuminazione a led. L’intervento di sostituzione e riparazione dei cavi rubati è in corso, ma al momento alcuni punti luce rimangono spenti.

Furto di cavi di rame in un tratto di via Norma Cossetto, nel quartiere Oreto. La scoperta è stata fatta dagli operatori della direzione Pubblica Illuminazione e Verifiche di Amg Energia durante l’allestimento di un cantiere proprio nella strada per l’esecuzione di un intervento di manutenzione.🔗 Leggi su Palermotoday.it Palermo al buio: furto di cavi distrugge 85 lampioni LEDUn massiccio furto di cablaggi ha colpito l’infrastruttura elettrica di Palermo, lasciando al buio 85 punti luce in diverse aree strategiche della... Nuova illuminazione sulla strada provinciale: installati 33 lampioni a ledGli interventi sulla sp Minturnese (tratto km 1+720 – km 2+860) e sul prolungamento di via Antonio Sebastiani.