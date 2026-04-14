Furti ai turisti e persone allontanate dal lungolago | maxi controlli della polizia locale a Como

Nelle ultime quarantotto ore, la polizia locale di Como ha effettuato numerosi controlli tra il centro città e il lungolago, concentrandosi su furti ai turisti e sulla sicurezza generale. Durante le operazioni sono state allontanate alcune persone dal lungolago e sono stati effettuati interventi contro il traffico di droga e il decoro urbano. Le forze dell'ordine hanno intensificato le verifiche in vari punti della zona per garantire la sicurezza dei visitatori e dei residenti.

Controlli intensificati tra centro città e lungolago, con una serie di interventi che in due giorni hanno toccato furti, droga, sicurezza stradale e decoro urbano. È il bilancio dell’attività della polizia locale di Como tra sabato 11 e domenica 12 aprile, rafforzata dopo gli arresti dei giorni.🔗 Leggi su Quicomo.it Controlli al Piano tra droga, furti e auto senza assicurazione: tre denunce della Polizia LocaleANCONA – Doppio intervento della Polizia Locale tra il Piano e le zone centrali della città.