Durante i funerali di Fabio Ascione, un cardinale ha pronunciato parole dure, paragonando Napoli a Saturno che mangia i suoi figli. Ha sottolineato come, da quando si trova in città, abbia assistito a troppi funerali di giovani e di altre persone. La sua espressione ha attirato attenzione e suscitato reazioni tra i presenti. L’episodio si collega a un clima di tensione legato alla perdita di giovani nel capoluogo campano.

Tempo di lettura: 4 minuti “Da quando sono a Napoli, sono stati troppi i funerali di giovani, di ragazzi, di fratelli uccisi da proiettili assassini, da pistole che non avrebbero dovuto sparare, che richiamano scenari di una guerra che non ti aspetti in una terra così bella, in una città come la nostra”. Lo chiarisce subito l’arcivescovo Mimmo Battaglia, nella sua omelia per i funerali di Fabio Ascione, il 20enne ammazzato sotto casa a Ponticelli per errore. È l’incipit di un discorso duro, senza sconti. Viene pronunciato nella chiesa dei Ss Pietro e Paolo, gremita per l’ultimo saluto all’ennesima vittima giovane e innocente. “Troppi occhi chiusi per sempre – ricorda il cardinale Battaglia -.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Funerali Fabio Ascione, l’anatema del cardinale Battaglia: “Napoli come Saturno, mangia i suoi figli”

Fabio Ascione ammazzato a Ponticelli, funerali in chiesa con il Cardinale Battaglia ma senza corteoFunerali in chiesa senza corteo per Fabio Ascione, 20 anni, incensurato, ucciso a Ponticelli il 7 aprile scorso.

Omicidio di Fabio Ascione, ritirato il divieto ai funerali; ci sarà anche Don Mimmo BattagliaDa Bruno Vallefuoco, referente di Libera Campania per la Memoria e papà di Alberto, vittima innocente di camorra, era stato affidato ai social, ieri,...

"Napoli deve avere il coraggio di guardarsi allo specchio. Perché non possiamo più raccontarci che sono fatalità, che sono coincidenze, che sono storie lontane da noi", queste le parole del Cardinale Mimmo Battaglia pronunciate ai funerali di Fabio Ascione h - facebook.com facebook

Ponticelli, svolta nell'omicidio di Fabio Ascione: fermati due giovani, oggi i funerali x.com