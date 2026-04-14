Da aprile 2026 è possibile ascoltare il primo album del gruppo FUJIIRO, intitolato “Tra mandrie e stormi hai un déjà vu”. L’album è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato vinile, ed è stato pubblicato dall’etichetta Overdub Recordings. Il lavoro musicale si caratterizza per sonorità che mescolano elementi psichedelici, introspezione e influenze contemporanee.

Dal 14 aprile 2026 è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato vinile “Tra mandrie e stormi hai un déjà vu”, il primo album dei FUJIIRO pubblicato da Overdub Recordings. Un esordio che si muove tra generi e suggestioni diverse, costruendo un’identità sonora stratificata e difficilmente classificabile. Un viaggio sonoro tra psichedelia e cantautorato. Composto da sette brani, il disco attraversa territori musicali che spaziano dal psych rock alla new wave, fino al cantautorato e al folk, con influenze che richiamano atmosfere mediorientali e western. Il risultato è un lavoro che alterna tensione e apertura, caos e ricerca, mantenendo sempre al centro una forte componente narrativa.🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - FUJIIRO, esce “Tra mandrie e stormi hai un déjà vu”: un debutto tra psichedelia, introspezione e visioni contemporanee

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