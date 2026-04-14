Frosinone rinviata la Domenica ecologica del 19 aprile

Il Comune di Frosinone ha annunciato il rinvio della “Domenica ecologica” prevista per il 19 aprile 2026. La decisione riguarda l’intera iniziativa, senza specificare le motivazioni o una nuova data di svolgimento. La manifestazione era stata programmata per quella giornata, ma è stata spostata a causa di scelte amministrative o altre esigenze organizzative. La comunicazione è stata resa nota attraverso gli strumenti ufficiali del Comune.

Il Comune di Frosinone ha disposto il posticipo della “Domenica ecologica” inizialmente prevista per il 19 aprile 2026.Il provvedimento è stato firmato dal sindaco, che ha modificato parzialmente quanto stabilito dalla precedente ordinanza del 24 febbraio 2026, la quale aveva integrato il.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Frosinone, domenica ecologica: 16 multe elevate durante il blocco del trafficoDurante la fascia pomeridiana dalle 15 alle 18, la polizia locale ha effettuato 27 controlli, elevando 16 verbali per il mancato rispetto dello stop... Frosinone, domenica ecologica il 22 febbraio: i divieti di circolazioneDalle 8 alle 18 stop ai veicoli privati in un’ampia area urbana per ridurre l’inquinamento e promuovere la mobilità sostenibile, con accesso...