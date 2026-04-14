From Old Channel to New Garden | How Chaoyang’s Sakura River is Dazzling Spring

Da corrieretoscano.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la primavera, il fiume Beixiao nella zona di Chaoyang si anima con un nuovo spettacolo. Le operazioni di rinnovo e riqualificazione delle sponde stanno trasformando il paesaggio, attirando l’attenzione dei residenti e dei visitatori. Le iniziative di valorizzazione hanno portato a un miglioramento estetico e funzionale di questa area, che ora si presenta come un punto di interesse nel cuore della città.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE BEIJING, CHINA – Media OutReach Newswire – 14 April 2026 – As the spring breeze sweeps across the banks of the Beixiao River in Chaoyang District, a spectacle that has captured the heart of the entire city is unfolding. This is Beijing’s first-ever “Sakura River.”    On April 3rd, the Beixiao River Spring Boat Tour set sail. Sculling boats carve out an oriental charm on the water, car-shaped boats glide steadily between flower-lined banks, and sightseeing boats brim with urban vitality. As these three types of vessels glide along the waterway, the poetic line “boats gliding among flowers, people wandering through a painting” is no longer just a verse—it is a tangible spring experience.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - From Old Channel to New Garden: How Chaoyang’s “Sakura River” is Dazzling Spring

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