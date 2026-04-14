From Old Channel to New Garden | How Chaoyang’s Sakura River is Dazzling Spring

Durante la primavera, il fiume Beixiao nella zona di Chaoyang si anima con un nuovo spettacolo. Le operazioni di rinnovo e riqualificazione delle sponde stanno trasformando il paesaggio, attirando l’attenzione dei residenti e dei visitatori. Le iniziative di valorizzazione hanno portato a un miglioramento estetico e funzionale di questa area, che ora si presenta come un punto di interesse nel cuore della città.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE BEIJING, CHINA – Media OutReach Newswire – 14 April 2026 – As the spring breeze sweeps across the banks of the Beixiao River in Chaoyang District, a spectacle that has captured the heart of the entire city is unfolding. This is Beijing’s first-ever “Sakura River.” On April 3rd, the Beixiao River Spring Boat Tour set sail. Sculling boats carve out an oriental charm on the water, car-shaped boats glide steadily between flower-lined banks, and sightseeing boats brim with urban vitality. As these three types of vessels glide along the waterway, the poetic line “boats gliding among flowers, people wandering through a painting” is no longer just a verse—it is a tangible spring experience.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - From Old Channel to New Garden: How Chaoyang’s “Sakura River” is Dazzling Spring Suzuki Swift Sakura, l'eleganza ibrida sboccia a SanremoSvelata durante la settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, la Suzuki Swift Hybrid Sakura è una serie speciale a tempo che interpreta in... Latina trionfa: 80 medaglie ai regionali, il Sakura DojoLe palestre di Latina hanno trasformato il palazzetto dello sport di Frascati in una vetrina di eccellenza tecnica, raccogliendo oltre 80 medaglie... "Old and young" di David Archuleta: in rotazione su MNN CHANNEL già dalla settimana scorsa in cui è stato protagonista all'interno dello spazio AutoRepeat Ora anche un video ufficiale! https://mnnchannel.listen2myradio.com https://mnnchannel.caster.fm/ St - facebook.com facebook