In un quadro politico caratterizzato dalla candidatura di Laura Nargi, sostenuta da un’area civica vicina a Forza Italia, il centrodestra si trova in una fase di stallo. La decisione di un partito di rompere con il resto dell’alleanza è stata comunicata da un esponente di rilievo. Mentre si cerca di definire il quadro dei candidati, le trattative tra le varie forze politiche sembrano ancora aperte e non si intravede una soluzione condivisa.

Tempo di lettura: 2 minuti Mentre si cristallizza la candidatura a sindaco di Laura Nargi, s ostenuta da un’area civica anche vicina a Forza Italia, il resto del centrodestra non riesce a trovare una sintesi unitaria. “ Non ho rotto il centrodestra», chiarisce il leader provinciale di Forza Italia Angelo D’Agostino, ma ammette le difficoltà nel percorso condiviso, sottolineando come il dialogo tra le forze politiche sia proseguito senza però portare a una convergenza sul nome del candidato. “Il nome di Laura Nargi è stato portato sin dall’inizio al tavolo interpartitico, con l’obiettivo di costruire una proposta ampia e inclusiva, capace di mettere insieme partiti e civismo.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Fratelli d’Italia ha deciso di rompere”, D’Agostino chiarisce

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