Laura Nargi ha annunciato la sua candidatura a sindaco ripartendo da una sede e da un gruppo di sostenitori. Ha comunicato che il suo obiettivo è rilanciare il progetto politico da dove era stato interrotto in precedenza. La sua candidatura viene presentata come una nuova fase, con un messaggio diretto rivolto alla comunità. La sua decisione segna l’inizio di una campagna elettorale incentrata su un ritorno alle origini.

L'ex primo cittadino conferma la sua nuova discesa in campo in un progetto civico: "Cambierò metodo rispetto a chi ha cercato di amministrare per interessi propri" Riparte da una sede, da un gruppo e da un messaggio chiaro la nuova sfida politica di Laura Nargi. In occasione dell’inaugurazione della sede dell’associazione Siamo Avellino, l’ex sindaca ha ufficializzato la sua candidatura, dopo la sfiducia che ne ha interrotto l’esperienza amministrativa maturata a poco più di un anno dall’elezione per mano dell’ex alleato Gianluca Festa. Ad ogni modo gli azzurri garantiranno il proprio sostegno senza simbolo, aderendo a un’iniziativa civica che punta a coinvolgere più anime e sensibilità.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ “Riparto da dove mi hanno interrotta”: Nargi candidata Sindaco

Avellino, centrodestra verso la svolta: lunedì si annuncia Nargi candidata sindacoIl segretario provinciale di Forza Italia Avellino, Angelo Antonio D'Agostino, scioglie le riserve: lunedì sarà convocata una conferenza stampa per...

La Pennicanza, Fiorello imita Fabrizio Corona: "Mi hanno chiuso tutto, mettetemi la foto di 'Mi hanno chiuso' e la foto di 'Tutto'" - VIDEODopo la chiusura dei profili social di Fabrizio Corona e del suo programma Falsissimo, Rosario Fiorello ha imitato l'ex re dei paparazzi con la sua...