Fonti fontane acquedotti e pozzi | le vie dell' acqua a Corinaldo

Domenica 19 aprile si terrà a Corinaldo la seconda edizione della Primavera dei Borghi d’Italia, organizzata dall’Archeoclub d’Italia. La manifestazione prevede un trekking naturalistico, culturale e archeologico che coinvolge le vie dell’acqua del territorio, tra fonti, fontane, acquedotti e pozzi. L’evento si inserisce in un calendario di iniziative volte a valorizzare il patrimonio storico e naturale della zona.

L’Archeoclub d’Italia organizza per domenica 19 aprile la II edizione della manifestazione denominata Primavera dei Borghi d’Italia con l’Archeoclub, trekking naturalistico, culturale e archeologico. La sede di Corinaldo propone una passeggiata guidata da Italo Pelinga ed Eros Gregorini alla.🔗 Leggi su Anconatoday.it L'alchimia dell'acqua: passeggiata raccontata alla scoperta delle fontane di PalermoUna passeggiata raccontata che svela il linguaggio segreto di alcune tra le più suggestive fontane di Palermo, trasformando lo spazio urbano in un... Pozzi e uso dell'acqua: illustrati a Foggia tutti i dettagli della nuova legge regionaleMettere in sicurezza il quadro normativo, rafforzare la tutela delle risorse idriche e, allo stesso tempo, evitare che la prima applicazione delle... Secondo fonti attendibili, il team di #WuchangFallenFeathers sarebbe stato chiuso, e il game director allontanato a causa di un'accoglienza inferiore alle aspettative. x.com La crisi di Hormuz ribadisce la necessità di slegarsi dalle fonti fossili. Il paese iberico ha fatto grandi progressi nello sfruttamento delle rinnovabili e potrebbe essere l’esempio da seguire. L'articolo di Alessandro Lubello. - facebook.com facebook