Fonti fontane acquedotti e pozzi | le vie dell' acqua a Corinaldo

Da anconatoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 aprile si terrà a Corinaldo la seconda edizione della Primavera dei Borghi d’Italia, organizzata dall’Archeoclub d’Italia. La manifestazione prevede un trekking naturalistico, culturale e archeologico che coinvolge le vie dell’acqua del territorio, tra fonti, fontane, acquedotti e pozzi. L’evento si inserisce in un calendario di iniziative volte a valorizzare il patrimonio storico e naturale della zona.

L’Archeoclub d’Italia organizza per domenica 19 aprile la II edizione della manifestazione denominata Primavera dei Borghi d’Italia con l’Archeoclub, trekking naturalistico, culturale e archeologico. La sede di Corinaldo propone una passeggiata guidata da Italo Pelinga ed Eros Gregorini alla.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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