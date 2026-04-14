Folk Noir sul Lario | l’unica tappa italiana dei Son of the Velvet Rat

Il prossimo giovedì 16 aprile, il Joshua Blues Club di Albate ospiterà i Son of the Velvet Rat, una band che si esibirà in Italia per la sola volta. La loro performance è inserita nel tour europeo e rappresenta l’unica data nel nostro paese. L’evento si svolgerà nel locale, che si trova nella zona di Albate, e sarà aperto al pubblico interessato alla scena Folk Noir.

Il Joshua Blues Club di Albate si prepara a ospitare, questo giovedì 16 aprile, i Son of the Velvet Rat per un concerto che rappresenta l’unica tappa italiana del progetto musicale. La serata porterà sulle sponde del Lario le atmosfere del deserto californiano attraverso la proposta sonora guidata da Georg Altziebler e Heike Binder. L’incontro tra l’estetica americana e la narrazione europea. Il nucleo artistico formato da Altziebler e Binder ha costruito un linguaggio definito Folk Noir, una fusione sonora dove le suggestioni delle autostrade della California si mescolano con il clima tipico dei vicoli europei. La forza di questa espressione musicale risiede nella voce di Altziebler, caratterizzata da una tensione emotiva trattenuta e da un timbro rauco che ha ricevuto elogi pubblici anche da Lucinda Williams.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Folk Noir sul Lario: l’unica tappa italiana dei Son of the Velvet Rat Live al Joshua: Son of the Velvet Rat, unica data italiana a ComoIl deserto della California incontra le sponde del Lario per un appuntamento musicale imperdibile. Canto son pazzo. Toscana in Folk accende TortaiaÈ partita la terza edizione della rassegna Toscana in Folk a Tortaia al centro di aggregazione sociale Tortaia di via Alfieri 30.