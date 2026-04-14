Fivizzanese frena l’Atletico Lucca | sogno play-off per i delfini
La Fivizzanese ha ottenuto un pareggio contro l'Atletico Lucca alla Lunipaper Arena, un risultato che permette ai delfini di mantenere vive le possibilità di qualificarsi ai play-off. La partita si è conclusa con un punteggio pari, interrompendo la serie di vittorie dell’Atletico Lucca e influenzando la classifica generale. La squadra di Duchi ha così riacceso le speranze di avanzare nella stagione.
La Fivizzanese interrompe la corsa dell’Atletico Lucca strappando un pareggio fondamentale alla Lunipaper Arena, un risultato che rilancia le ambizioni dei ragazzi di Duchi in classifica. La squadra medicea, gioca la sua prima storica stagione in Prima Categoria e, dopo aver già garantito la salvezza con largo anticipo, punta ora ai play-off nelle ultime tre giornate di campionato. L’analisi tattica di Duchi e il valore del punto ottenuto. Il tecnico Davide Duchi ha espresso grande soddisfazione per l’andamento della gara, sottolineando come il gruppo abbia messo in pratica con precisione quanto studiato durante la preparazione. Secondo l’allenatore, i complimenti vanno rivolti direttamente ai calciatori per l’impegno dimostrato sul rettangolo verde.🔗 Leggi su Ameve.eu
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