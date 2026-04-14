Fivizzanese frena l’Atletico Lucca | sogno play-off per i delfini

La Fivizzanese ha ottenuto un pareggio contro l'Atletico Lucca alla Lunipaper Arena, un risultato che permette ai delfini di mantenere vive le possibilità di qualificarsi ai play-off. La partita si è conclusa con un punteggio pari, interrompendo la serie di vittorie dell’Atletico Lucca e influenzando la classifica generale. La squadra di Duchi ha così riacceso le speranze di avanzare nella stagione.